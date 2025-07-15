İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 70 tutuklama

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 79 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 79 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

70 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığındaki işlemleri sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 70'i tutuklandı.

Hakimlik 9 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın elebaşısı olduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere "kasten öldürme", "nitelikli yağma", "iş yeri kurşunlama", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "fuhuş" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştığı tespit edilmişti.

SİLAHLI SALDIRIDA BULUNULDU

Soruşturmada, organize suç örgütünün "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne karşı düşmanca tutum içerisinde hareket ederek Bağcılar'daki İstoç Ticaret Merkezi mevkiinde hakimiyet kurmaya çalıştığı belirlenirken, örgüt tarafından varlıklarını sürdürmek ve maddi olarak güç kazanmak amacıyla çok sayıda esnaf ve iş yerine yönelik, haraç almak için silahlı saldırıda bulunulduğu anlaşılmıştı.

231 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için 126 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 70 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 940 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Devam eden çalışmalarda gözaltına alınan zanlı sayısı 79'a yükselmişti.

Suç örgütü elebaşı İsmail Atız hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı, Almanya'da yakalanan şüphelinin iade sürecine ilişkin işlemlerin devam ettiği belirtilmişti.