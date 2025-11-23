İstanbul'da sürücünün önüne kesmeye çalışan şahıs yakalandı

Trafikte terör estiren magandalara geçit yok.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kaydedilen görüntülerde, bir şahıs aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Yaptığı açıklama ile şahsın yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni kanun teklifine dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek gibi trafiği tehlikeye düşüren davranışların, yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla biteceğini bildirdi.

"BU TÜR ZORBALIKLAR EN KISA SÜREDE BİTECEK"

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F. yakalandı. Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek… Bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla en kısa sürede bitecek…

"TRAFİK CEZALARI CAYDIRICI OLACAK"

İlk kez yeni trafik kanunu teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.



Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi?



Trafik cezaları caydırıcı olacak.