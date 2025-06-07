İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

AA

Kurban Bayramı klasiklerinden biri olan Eminönü'ndeki oğunluk bu yıl da devam etti.

Bayram tatilini kentte değerlendirenler, öğlen saatlerinden itibaren Eminönü, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı çevresinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Aileleriyle birlikte Tarihi Yarımada'ya gelen vatandaşlar, hem ibadet etti hem de turistik mekanları yakından gördü.

İstanbullular, sıcak havaya rağmen Eminönü Meydanı'nı doldurdu.

VAPUR İSKELELERİNİN ÖNÜNDE KUYRUK VAR

Deniz yolculuğu yapmak isteyenler, vapur iskeleleri önünde yoğunluğa neden oldu.

Özellikle çocuklarıyla birlikte tarihi bölgelere gelen aileler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarihi Mısır Çarşısı, alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak adresi oldu.

BOĞAZ TURU YAPILDI

Şehir içi ve dışından gelen bazı ziyaretçiler vapurla Boğaz turu yaparak İstanbul'un eşsiz silüetini denizden izlemeyi tercih etti.

DENETİMLER SÜRDÜ

Güvenlik güçlerinin meydan çevresinde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yaptıkları görüldü.