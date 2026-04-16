İstanbul'da terör saldırısı: Yaralı ele geçirilen terörist adliyeye sevk edildi

İstanbul'da silahlı çatışma anları yaşandı.

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde, dün öğle saatlerinde silahlı çatışma yaşandı.

Terör örgütüyle bağlantılı 3 terörist, İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önüne gelerek polisle çatıştı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri, 1 teröristi öldürmüş, 2 terörist yaralı ele geçirdi.

Ayrıca konsolosluk binasının da 2,5 yıldır kapalı olduğu öğrenildi.

YARALI TERÖRİST TABURCU EDİLDİ

Levent'te polislere yönelik saldırılarda yaralı olarak ele geçirilen terörist Onur Çelik'in taburcu edildiği aktarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çelik, taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

25 yaşında olduğu rapor edilen teröristin tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor.