Kahramanmaraş'taki saldırganın atış talimi yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay...

Kahramanmaraş'ta yaşanan faciada 8 sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli babasına ait olduğu 5 silah ve 7 şarjörle okula gitti.

Burada öğrencilere ateş açan Mersinli, büyük bir katliama yol açtı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 6'sının durumu ağır olmak üzere 13 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler bugün son yolculuklarına uğurlandı.

POLİGONDA ATIŞ TALİMİ YAPTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soruşturma ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın poligonda atış talimi yaptığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

POLİS MEMURU BABASI TUTUKLANDI

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli'nin polis memuru babası Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli ise gözaltına alındı.

Baba Mersinli tutuklanırken, anne serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), baba Uğur Mersinli'nin tutuklandığını duyurdu.

DERS SIRASINDA KAYDEDİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLMUŞTU

Öte yandan saldırganın bir ders sırasında kaydedilen görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Şahsın videoda garip tavırlarda bulunduğu görülürken video kısa sürede sosyal medyada yayılarak tartışma yaratmıştı.