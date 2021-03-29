Euro
9.5428
-0.2%
Dolar
8.0808
0.01%
Altın
448.52
-0.36%
Borsa
1.393
0.79%
Bitcoin
444.500
0.21%
EXEN Coin
25.88
38.61%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi  

    Fatih'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi  

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çok sayıda kontrol noktasında haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

    MASKE VE MESAFE DENETİMİ

    Fatih Vatan Caddesi'nde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi.

    Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi   #1

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi   #2

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi   #3

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi   #4

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi   #5

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi   #6

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi   #7

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi   #8

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi   #9

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi   #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir