Abdulkadir Uraloğlu'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı

Doğal kaynakların yerine konulamaz biçimde tüketilmesi, çevrenin kirlenmesi ve gelecek kuşaklara yaşanılması zor bir dünya bırakılmasını önlemek adına, 2017'de 'Sıfır Atık Hareketi' başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kısa sürede tüm dünyada ilgi gördü ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 2022 tarihindeki oturumunda, 105 ülke tarafından 30 Mart, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edildi.

Bugün de 30 Mart Sıfır Atık Hareketi'nin yıl dönümü.

BAKAN URALOĞLU'DAN SIFIR ATIK GÜNÜ PAYLAŞIMI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu özel güne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Bakan Uraloğlu, ülkenin kaynaklarını koruyan geri dönüşüm anlayışını yaygınlaştırdıklarını, doğayla uyumlu üretim ve tüketim alışkanlıklarını güçlendirdiklerini bildirdi.

"DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

'Sıfır Atık' yaklaşımının sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun ilan ettiği 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün kapsamına dair şu ifadeleri kullandı:

"Kaynaklarımızı koruyan geri dönüşüm anlayışını yaygınlaştırıyor, doğayla uyumlu üretim ve tüketim alışkanlıklarını güçlendiriyor, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Daha yeşil, daha sürdürülebilir bir Türkiye için."