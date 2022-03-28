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    İstanbul’da trafik yüzde 60’ı buldu

    İstanbul’da haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücüler D-100 kara yolu üzerinde yoğunluk oluşturdu.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 09:49
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    İstanbul’da trafik yüzde 60’ı buldu

    İstanbul’da uzun süredir etkili olan soğuk havalar yerini güneşe bıraktı.

    Haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücü ve öğrenci servisleri, sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolu üzerinde yoğunluk oluşturdu.

    YOĞUNLUK YÜZDE 60 OLDU

    Kara yoluna bağlanan ara arterlerde de uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçümlendi.

    Özellikle Kadıköy istikametinde yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

    İstanbul’da trafik yüzde 60’ı buldu #1



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