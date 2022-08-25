Petrol
101.79
0.56%
Euro
18.1659
0.41%
Dolar
18.1656
0.13%
Altın
1.029
0.78%
Borsa
3079
0.63%
Bitcoin
397.193
1.99%
BTXN Coin
4.88
-2.78%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C
    İstanbul'da yağmur nedeniyle su baskınları yaşanıyor

    İstanbul'da yağmur nedeniyle su baskınları yaşanıyor

    Dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur, gece boyunca devam etti. Yağmurun ardından kentte manzara değişmedi. Caddeler göle döndü, su baskınları yaşandı, sürücüler yolda kaldı.
    • 25.08.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla mücadele ederken zaman zaman sağanak yağışlar da etkisini gösterdi.

    Geçtiğimiz günlerde yaşanan kısa süreli yağmur hayatı felç ederken vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

    Yağış öncesi uyarılar yapılmasına rağmen birçok ilçede tedbir alınmadığı görüldü.

    Bu kapsamda İETT otobüslerini su bastı, caddeler göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı.

    AKOM uyardı

    AKOM, dün öğle saatlerinde yeni bir yağış uyarısında bulundu.

    Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur, gece boyunca devam etti.

    İstanbul da yağmur nedeniyle su baskınları yaşanıyor #1

    Manzara değişmedi

    Birçok bölgede manzara değişmezken Esenyurt'ta, şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandığı görüldü.

    Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler, caddelerde biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

    Ara sokaklarda yaşanan su taşkınları, araçların boyunu geçme noktasına geldi.

    O anlar mahalle sakinleri tarafından kaydedildi.

    İstanbul'da yağmur nedeniyle su baskınları yaşanıyor VİDEO

    İstanbul da yağmur nedeniyle su baskınları yaşanıyor #2

    Rögar patladı

    Esenyurt, geçtiğimiz yağmurdan da olumsuz etkilenen ilçelerin arasında yer almıştı.

    Bölgede kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden olan yağmur nedeniyle cadde ve ara sokaklar sular altında kalmıştı. Öte yandan patlayan rögardan fışkıran sular trafiğin durmasına neden olmuştu.

    İstanbul da yağmur nedeniyle su baskınları yaşanıyor #3

    İstanbul da yağmur nedeniyle su baskınları yaşanıyor #4

    İstanbul da yağmur nedeniyle su baskınları yaşanıyor #5

    İstanbul da yağmur nedeniyle su baskınları yaşanıyor #6


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, McLaren'den ayrılıyor
    Motor sporları

    Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, McLaren'den ayrılıyor

    Adana'da genç mühendis, işitme engelliler için yazılım yaptı
    Teknoloji

    Adana'da genç mühendis, işitme engelliler için yazılım yaptı

    Görüş Bildir