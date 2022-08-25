Dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur, gece boyunca devam etti. Yağmurun ardından kentte manzara değişmedi. Caddeler göle döndü, su baskınları yaşandı, sürücüler yolda kaldı.

İstanbul son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla mücadele ederken zaman zaman sağanak yağışlar da etkisini gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan kısa süreli yağmur hayatı felç ederken vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Yağış öncesi uyarılar yapılmasına rağmen birçok ilçede tedbir alınmadığı görüldü.

Bu kapsamda İETT otobüslerini su bastı, caddeler göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı.

AKOM uyardı

AKOM, dün öğle saatlerinde yeni bir yağış uyarısında bulundu.

Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur, gece boyunca devam etti.

Manzara değişmedi

Birçok bölgede manzara değişmezken Esenyurt'ta, şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandığı görüldü.

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler, caddelerde biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ara sokaklarda yaşanan su taşkınları, araçların boyunu geçme noktasına geldi.

O anlar mahalle sakinleri tarafından kaydedildi.

İstanbul'da yağmur nedeniyle su baskınları yaşanıyor VİDEO



Rögar patladı

Esenyurt, geçtiğimiz yağmurdan da olumsuz etkilenen ilçelerin arasında yer almıştı.

Bölgede kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden olan yağmur nedeniyle cadde ve ara sokaklar sular altında kalmıştı. Öte yandan patlayan rögardan fışkıran sular trafiğin durmasına neden olmuştu.