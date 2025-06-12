İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, sosyal medya üzerinden dijital oyun görünümünde sanal kasa açarak haksız kazanç sağladıkları ve kumara teşvik ettikleri öne sürülen fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılıkça ifadeye çağrılan isimler arasında yüksek takipçili fenomenler Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya, Eray Can Özkenar ve Tolunay Ören de yer aldı.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek savcılıkta ifadeye alındı.
‘KEY DROP’ ÜZERİNDEN KAZANÇ SAĞLADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde, şüphelilerin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok üzerinden yaptıkları yayınlarda ‘Key Drop’ isimli bir site aracılığıyla dijital oyun adı altında sanal kasa açtıkları ve bu kasalardan çıkan dijital eşyaları paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.
10 FENOMEN GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri:
Kemal Can Parlak
Ferit Karakaya
Eray Can Özkenar
Tolunay Ören
Ferhat Can Dama
Ömer Faruk Karataş
Mert Kancefer
Furkan Burak Bayrak
Duru Batır
Necati Akçay
Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ederken, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.
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