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İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, sosyal medya üzerinden dijital oyun görünümünde sanal kasa açarak haksız kazanç sağladıkları ve kumara teşvik ettikleri öne sürülen fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça ifadeye çağrılan isimler arasında yüksek takipçili fenomenler Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya, Eray Can Özkenar ve Tolunay Ören de yer aldı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek savcılıkta ifadeye alındı.

‘KEY DROP’ ÜZERİNDEN KAZANÇ SAĞLADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde, şüphelilerin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok üzerinden yaptıkları yayınlarda ‘Key Drop’ isimli bir site aracılığıyla dijital oyun adı altında sanal kasa açtıkları ve bu kasalardan çıkan dijital eşyaları paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

10 FENOMEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri:

Kemal Can Parlak

Ferit Karakaya

Eray Can Özkenar

Tolunay Ören

Ferhat Can Dama

Ömer Faruk Karataş

Mert Kancefer

Furkan Burak Bayrak

Duru Batır

Necati Akçay



Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ederken, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.