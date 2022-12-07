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    İstanbul'da yol kenarına bırakılan çuvallarla ilgili inceleme sürüyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da yaşanan kimyasal madde paniğine ilişkin, kamera kayıtlarının ardından sorumlular hakkında gerekli yaptırımlarının uygulanacağını duyurdu.
    • 07.12.2022 - 14:39
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    İstanbul'da yol kenarına bırakılan çuvallarla ilgili inceleme sürüyor

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kimyasal madde paniği yaşandı.

    Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı'na bırakılan ve üzerlerinden duman çıkan aynı zamanda çevreye koku yayan kimyasal maddeleri görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Çuvallar toprakla kapatılarak alandan kaldırıldı

    Bunun üzerine ekipler harekete geçti.

    Özel kıyafetli görevlilerin çuvalları incelemesinin ardından üzerini toprakla kapattıktan sonra iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırdı.

    AFAD ekipleri de kimyasal maddeden numune aldı.

    İstanbul da yol kenarına bırakılan çuvallarla ilgili inceleme sürüyor #1

    "İlgililer hakkında idari yaptırımlar uygulanacaktır"

    Son olarak atıklarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "İstanbul Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Fenertepe Girişi'nde boş araziye dökülen atık ihbarının ardından Çevre Denetim Ekiplerimizce atıklar bölgeden temizlenerek lisanslı bertaraf tesisine gönderilmiştir. Atıkları döken şahıs veya firmaların tespit edilmesi için başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtlarına ilişkin incelemeler sürerken ilgililer hakkında Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır." denildi.

    İstanbul da yol kenarına bırakılan çuvallarla ilgili inceleme sürüyor #2

    İstanbul da yol kenarına bırakılan çuvallarla ilgili inceleme sürüyor #3

    İstanbul da yol kenarına bırakılan çuvallarla ilgili inceleme sürüyor #4

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