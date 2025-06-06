Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan, Taksim ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla birlikte camileri doldurmaya başladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de olduğu çok sayıda kişi, camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazıları çocuklarıyla, bazı yabancı turistler de yerel kıyafetleriyle camiye geldi.

CEMAAT BAYRAMLAŞTI

Caminin içi bayram namazı vaktinden önce doldu, içeride yer bulamayanlar Ayasofya Meydanı'na geçerek getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.

Namazın ardından bazı yabancı turistler, günün anısına fotoğraf çektirdi. Cemaat, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

"BU KALABALIĞI GÖRDÜK, NEŞELİYİZ"

Şişli'den bayram namazı için gelen Ali Mutlu, herkesin bayramını kutlayarak, "Mutluyuz, huzurluyuz. Bu kalabalığı gördük, neşeliyiz. Rabb'im herkese bu mutluluğu, huzuru nasip etsin inşallah. İyi bayramlar diliyorum herkese. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim." dedi.

Cemaatten Metin Karakaya, Müslüman aleminin bayramını kutlayarak, "Bu sabah o kadar çok mutluyuz ki bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmaya geldik. Cenabıallah herkese nasip etsin. Allahutaala bütün insanlara huzur, afiyet, bereket versin." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİS GÜL, NAMAZ İÇİN AYASOFYA'DAYDI

İstanbul Valisi Davut Gül de bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Vali Gül'e İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da eşlik etti.

Namaz çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Gül, kaymakamların merkez camilerde, vali yardımcılarının da selatin camilerde vatandaşlarla bayram namazını kıldıklarını söyledi.

"AYASOFYA FETHİN SEMBOLÜDÜR, BU VESİLEYLE BURAYA GELDİK"

Gül, kendisinin de Yıldız ve Topcu'yla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldiğini ifade ederek, "Ayasofya, fethin sembolü. Bu vesileyle buraya geldik. Çıkışta da hemşehrilerimizle bayramlaştık. Bütün İstanbullu hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Şimdi herkes kurban ibadetini yapmaya gidiyor. Biz de inşallah oraya gideceğiz." diye konuştu.

Darülaceze'de programının olduğunu kaydeden Gül, gün boyu emniyet tedbirleri başta olmak üzere 7/24 devam eden kamu hizmetlerinin takipçisi olacaklarını belirtti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK, NAMAZI İÇİN FATİH CAMİİ'NDEYDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bayram namazını Fatih Camii'nde eda etti. Bakan Bak'a Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan eşlik etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da namaz için Fatih Camii'ndeydi.

Namazın ardından Bakan Bak, Erbakan ve Turan, caminin imam hatibinin yanına geçerek cemaatle bayramlaştı.

BAYRAM HUTBESİNDE KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ ANLATILDI

Vatandaşlar bayram namazı için Eyüpsultan, Fatih ve Süleymaniye gibi selatin camilerinde de yoğunluğa neden olurken camilerin içine sığmayanlar, avlularda namazını eda etti.

Namazın ardından bayramlaşan cemaat, birbirlerine çikolata, lokum ve şeker gibi ikramlarda bulundu.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün de Süleymaniye Camii'nde kıldığı bayram namazı sonrası cemaatle bayramlaştı.

CAMİLERDE NAMAZ YOĞUN KATILIMLA KILINDI

Sultangazi'deki camilerde de Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla kılındı.

Sultançiftliği Merkez Camisi ve Abuzer Camisi, bayram namazı için dolarken bazı vatandaşlar, camilerin avlusunda ya da sokakta namazını eda etti.

Namazın ardından camilerde bayram hutbesi irat edildi.

DUALARDA GAZZE'YE DE YER VERİLDİ

Kurban ibadetinin önemine işaret edilen hutbede kurban kesiminin ve kurban eti dağıtımının usulüne uygun yapılmasının önemi vurgulandı.

Hutbede bayramların birlik ve beraberliğin güçlendirildiği günler olduğu belirtilerek, akraba ziyaretinin ve küslüklerin bitirilmesinin önemine değinildi.

Namazın ardından camilerde yapılan dualarda Gazze'ye de yer verildi.