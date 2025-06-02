İstanbul'daki toplantı bitti: Zelensky'den esir takası mesajı

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Türkiye, barış diplomasisi konusunda tüm dünyaya örnek oluyor...

3 yılı aşkındır süre gelen savaşı sonlandırmak için harekete geçen Türkiye, iki ülkeyi aynı yıl içinde 3 defa bir araya getirmeyi başardı.

Görüşmenin üçüncüsü bugün İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.

GÖRÜŞME BİR SAAT SÜRDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Başkan başkanlığında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, açıklama yaptı.

"OLUMSUZ SONUÇLANMADI"

Keçeli, toplantıya ilişkin çok fazla detay vermediği konuşmasında, 'Olumsuz sonuçlanmadı' ifadelerini kullandı.

ESİR TAKASI MESAJI

Toplantıyla ilgili ateşkese ilişkin bir bilgi verilmezken, Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, görüşmenin ardından bir açıklamada bulundu.

Zelensky açıklamasında kaçırılan Ukraynalı çocukların listesinin kendilerine ulaştırıldığını söyleyerek, "Heyetler, Türkiye aracılığıyla çeşitli belgeleri birbirine ulaştırdı. Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz." dedi.

ESİR TAKASI İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI: 25 YAŞ ALTINI KAPSAYACAK

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, İstanbul’daki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, "İlk nokta ateşkes. İkincisi insanlarımızın, mahkumların, kaçırılan çocukların serbest bırakılması. Üçüncüsü ise liderlerin bir araya gelmesi. Biz sadece takas konusunda anlaştık. Diğer ayrıntıları daha sonra vereceğiz" dedi.

Umerov, "Rusya ve Ukrayna, tüm ağır hasta savaş esirlerini ve 25 yaşın altındaki esirleri takas etme konusunda anlaştı" dedi.

"6 BİN DONDURULMUŞ ASKER CESEDİ VERECEĞİZ"

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky esir takası ve kapsama alanını doğruladı.

Medinsky ayrıca, esir takasının yanı sıra Ukrayna'ya tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulmuş asker cesedi teslim edeceklerini açıkladı.

UKRAYNA YENİ BİR TOPLANTI ÖNERDİ

Umerov, İstanbul’daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın 20-30 Haziran tarihleri arasında Rusya ile yeni bir toplantı yapılmasını önerdiğini duyurdu.

Ukrayna tarafı, Rusya'nın koşulsuz ateşkes teklifini tekrar reddettiğini bildirerek bundan sonraki toplantının liderler arasında yapılması gerektiğini ifade etti.

ÖNCEKİ GÖRÜŞME

16 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan önceki görüşmelerde, taraflar 1000'e 1000 esir takası konusunda anlaşmıştı. Bu anlaşma, 23-25 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı ve her iki taraf 1000'er savaş esirini karşılıklı olarak serbest bıraktı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, bu takası "büyük bir başarı" olarak nitelendirmiş, Rusya tarafı da sonuçlardan memnuniyet duyduğunu ifade etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, takasın tamamlanması için Türkiye'ye teşekkür ederken, sürecin barışa yönelik önemli bir adım olduğunu belirtmişti.

TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK HÜKÜM SÜRÜYOR

Görüşmelerde ateşkes konusu da masaya yatırılmış olsa da, tarafların koşulları konusunda anlaşmazlık devam ediyor.

Ukrayna, koşulsuz bir ateşkes talep ederken, Rusya uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklandığını savunuyor.

Rus heyeti, Ukrayna'nın bazı taleplerini "kabul edilemez" bulduğunu belirtirken, Ukrayna tarafı Moskova'nın yeni talepler öne sürerek süreci zorlaştırdığını iddia etti.