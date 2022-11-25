İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu edildi.

13 Kasım'da İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 6 vatandaşımız şehit olmuş, tüm Türkiye yasa boğulmuştu.

Patlama sonrası harekete geçen ekipler, hain terör örgütü PKK/YPG'nin yetiştirdiği Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli teröristi saklandığı evde kıskıvrak yakaladı.

Patlama sonrası yaralar sarıldı

Derinleştirilen operasyon çerçevesinde Albashır'a yardım eden şahıslar da gözaltına alındı.

Türkiye, patlamanın açtığı yaraları kısa sürede sararken bir yandan da yaralı vatandaşlarımıza ait son durum paylaşıldı.

81 kişiden 74'ü taburcu edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'nün taburcu edildiklerini duyurdu.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Caddesi hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu. 7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor. Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı."



