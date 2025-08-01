İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Dün Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Avrupa’nın önde gelen liderlerinden birini kabul edecek...

MELONİ İLE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELECEK

Dün Tunus'u ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için İstanbul'a geliyor.

Liderler bir araya gelerek bölgesel ve küresel meseleleri ele alacak.

ZİRVENİN ARDINDAN İKİNCİ YÜZ YÜZE TEMAS

Meloni’nin İstanbul ziyareti, nisan sonunda Roma'daki Villa Pamphili’de düzenlenen İtalya-Türkiye Hükümetlerarası Zirvesi’nin ardından gerçekleşen ikinci yüz yüze temas olacak.

Söz konusu zirvede taraflar arasında çeşitli mutabakat metinleri ve iş birliği anlaşmaları imzalanmıştı.

Ankara, Roma’yı Akdeniz’in güvenliği, enerji iş birlikleri ve göçün kontrolü gibi başlıklarda “önemli bir ortak” olarak görüyor.

MELONİ 3 TEMEL BAŞLIĞI GÜNDEME GETİRECEK

İtalyan hükümet kaynaklarına göre, Meloni’nin ziyaret gündeminde üç temel başlık öne çıkıyor, göç akınlarının kontrol altına alınmasında Türkiye'nin rolü, iki ülke arasında hız kazanan savunma ve sanayi iş birlikleri (özellikle drone üretimi) ve Suriye ile Gazze’deki krizlerde Ankara’nın oynadığı dengeleyici rol.

Meloni, çarşamba günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’deki durumu “sürdürülemez ve kabul edilemez” olarak nitelendirmişti.