İyi Parti'den, CHP'ye tepki: Partimizi ihanetle suçlamak için akıl yoksunu olmak lazım

İyi Parti'den, CHP'ye tepki: Partimizi ihanetle suçlamak için akıl yoksunu olmak lazım

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tezkereye evet oyu vermek Cumhuriyet'e ihanettir" sözüne tepki gösteren Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Partimizi ihanetle suçlamak için akıl yoksunu olmak lazım" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatlımasına dair tezkere, TBMM'de; AK Parti, MHP ve İyi Parti oylarıyla kabul edilirken, CHP ve HDP tezkereye hayır oyu vermişti.

Söz konusu tezkerenin kabul edilmesinin ardından birçok tartışma beraberinde gelmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZÜNE, İYİ PARTİ TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Tezkereye evet oyu vermek Cumhuriyet'e ihanettir" açıklamaları tepkilere neden olurken İyi Parti cephesinde de tepkiyle karşılandı.

"CHP'NİN DAHA ÖNCE EVET VERDİĞİ TEZKERE İLE ŞİMDİKİNİN FARKI YOK"

Tezkereye 'evet' diyen ittifak ortağının Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin daha önce evet oyu verdiği tezkere ile hayır oyu verdiği son tezkere arasında bir fark olmadığını belirtti.

"PARTİMİZİ İHANETLE SUÇLAMAK İÇİN AKIL YOKSUNU OLMAK LAZIM"

CHP'nin bu söze açıklık getirmesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Birinci tezkereye evet deyip, ikinci tezkereye hayır diyenini durumu tartışılır. CHP, 'evet demek Cumhuriyet'e ihanet' sözünü izah etmeli. bu açıklama bir sorundur. Partimizi ihanet noktasında bir değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste (akıl yoksunu) olmak lazım" dedi.