İyi Partili Musa Ertugan'dan Meral Akşener'e: Kimlere tuzak kurduğunu konuşalım

ensonhaber.com

Seçimlerden CHP ile birlikte istediği sonucu alamayan İyi Parti'de, Meral Akşener'e muhalif isimler kazan kaldırdı.

Partinin önemli isimlerinden birisi olan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Akşener'i istifaya çağırdı.

Seçimlerin ardından kurulan Ortak Akıl Platformu ise Akşener'e karşı bayrak açılmasının en somut göstergesi oldu.

Yaşananların ardından İyi Parti 3. Olağan Kurultay'ında yapılan seçim sonrası Akşener, yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.

Son olarak ise İyi Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak, Genel Başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Bu karar sonrası İyi Parti'de kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Musa Ertugan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.

Ertugan, "Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi, sen milletimize adaletten haktan bahsederken 'yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım' demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın." dedi.

Ertugan ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Akşener hakkında bazı iddialarda bulunarak "Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız." şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Ertugan, MHP'nin 2016 yılındaki genel başkanlık seçimine de işaret eden Ertugan, "Sene 2016 MHP Genel başkanlık yarışında Sinan Oğan ile ilgili benden ne istediğini nasıl bir tuzak kurdurmak istediğini sen söyle milletimiz de bilsin." ifadelerini kullandı.

Akşener'in oğlunun istediği kişileri milletvekili yaptığını da sözlerine ekleyen Ertugan, yapılan hilelere de İyi Parti liderinin göz yumduğunu anlattı.

İyi Partili Musa Ertagun'un, Meral Akşener ile ilgili zehir zemberek sözleri şu şekilde:

"Vayyy Emek Dolandırıcısı. Vayyy ........ Sene 2015 Beni sen aradın. Bana verdiğin sözler ve umutlar üzerine ömrümün 8 yılını verdim. 3 adet mülkümü sattım. En zor günlerinde sen istediğin için yanından ayrılmadım. Herkesin içerisinde 'Musa Başkanım seni yanımda görünce kendimi güvende hissediyorum yanımdan ayrılma' demiştin. Ailemden uzak kaldım. Canımı koydum, başımı koydum. 15 Temmuz'dan sonra kim vardı yanında. Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler. Çok emek verdim maddi manevi üzerinde hakkım var.. O günlerde sen en çok bana hakkını helal et Musa Başkanım demiştin. Demek ki üzerinde hakkım olduğunu biliyordun. Sözünde durmadın bizleri kullandın. Emeklerimizi, parayı verdim sıramı aldım diyen kadına (2018) ve oğlunun Fatih Akşener'in arkadaşına pazarladın. Milletvekili yaptın. 2 tane de kontenjan koydun. sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi? Sen milletimize adaletten haktan bahsederken, yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın. Bizlerin sayesinde orada oturuyorsun ve yetkilisin. Sene 2016 Müsavat o günlerde bana sen ve ben olmasam bu kadın nasıl direnecek demişti. Çok sinsice davrandın son güne kadar herkesi kullandın. Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım. Sene 2016 MHP Genel başkanlık yarışında Sinan Oğan ile ilgili benden ne istediğini nasıl bir tuzak kurdurmak istediğini sen söyle milletimiz de bilsin. Şahitli... Ayrıca, Musa Başkan Onların Hepsini Ters Düz Yapacağım Diyerek bana mesaj gönderdin. WhatsApp mesajın elimde duruyor. Dediğini yaptın. Herkesi ters düz yaptın. Beni de kalleşçe.. Parti içinde insanları birbirine düşürdün sonra onlardan kurtulmak için oyun kurdun. Ayrıca rahmetli Fatih Doğrucan'la yazışmalarının bir kısmı bende de var. Paylaşacağım ve karar milletin. Bu saatten sonra senin yeni kurbanlar bulup onları kullanmanı parti içinde ülkücüleri birbirine düşürmeni engellemeye çalışacağım. Maskeli yüzünü yıllarca anlatacağım . Kitap haline getireceğim, gerçekleri anlatarak, yukarda bahsettiğim gibi. Parti kurulup 2018 genel seçimlerine kadar bana devamlı 'Hakkını helal et Hakkını helal et' demiştin. cevap vermemiştim. Şimdi söylüyorum haram olsun.. haram olsun.. zehir zıkkım olsun...."