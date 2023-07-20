İyi Partili Musa Ertugan'dan Meral Akşener'e: Kimlere tuzak kurduğunu konuşalım Sosyal medya hesabı üzerinden Meral Akşener'i topa tutan İyi Partili Musa Ertugan, "Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın, hakkım haram olsun" dedi. Ertugan ayrıca İyi Parti içinde yaşananlara dair de çarpıcı ifadeler kullandı.

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Seçimlerden CHP ile birlikte istediği sonucu alamayan İyi Parti'de, Meral Akşener'e muhalif isimler kazan kaldırdı.

Partinin önemli isimlerinden birisi olan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Akşener'i istifaya çağırdı.

Seçimlerin ardından kurulan Ortak Akıl Platformu ise Akşener'e karşı bayrak açılmasının en somut göstergesi oldu.

Yaşananların ardından İyi Parti 3. Olağan Kurultay'ında yapılan seçim sonrası Akşener, yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.

Akşener'e muhalif isimler Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Son olarak ise İyi Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak, Genel Başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Bu karar sonrası İyi Parti'de kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Musa Ertugan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.

"Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın"

Ertugan, "Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi, sen milletimize adaletten haktan bahsederken 'yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım' demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın." dedi.

"Bu saatten sonra konuşacağız"

Ertugan ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Akşener hakkında bazı iddialarda bulunarak "Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız." şeklinde konuştu.

Sinan Oğan'a tuzak iddiası

Sözlerine devam eden Ertugan, MHP'nin 2016 yılındaki genel başkanlık seçimine de işaret eden Ertugan, "Sene 2016 MHP Genel başkanlık yarışında Sinan Oğan ile ilgili benden ne istediğini nasıl bir tuzak kurdurmak istediğini sen söyle milletimiz de bilsin." ifadelerini kullandı.

"Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler?"

Akşener'in oğlunun istediği kişileri milletvekili yaptığını da sözlerine ekleyen Ertugan, yapılan hilelere de İyi Parti liderinin göz yumduğunu anlattı.

İyi Partili Musa Ertagun'un, Meral Akşener ile ilgili zehir zemberek sözleri şu şekilde: