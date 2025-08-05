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İYİ Partili Sunat ile AK Partili Ahıakın canlı yayında tartışma yaşadı

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile AK Parti MDK Üyesi Aydoğan Ahıakın arasında canlı yayınında tansiyon yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.08.2025 23:22

1 Ekim 2024'te başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde gözler şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yasal düzenlemelerde...

TBMM'de komisyonun ilk toplantısı yapıldı. 

Gelişmeler televizyon programlarına da yansıdı.

Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programında gergin anlar yaşandı.

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile AK Parti MDK Üyesi Aydoğan Ahıakın arasında canlı yayınında tansiyon yükseldi.

Sunat'ın, "O susmazsa ben daha çok bağıracağım" ifadesi dikkat çekti.

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