İyi Parti'den CHP'ye rest: HDP olursa masadan kalkarız

Gürsel Tekin'in HDP ile ilgili açıklamasının ardından konuyu değerlendiren İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin bu şartlarda bu dille yanlarında yer alamayacağını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri üzerine başlayan tartışma devam ediyor.

Tekin'e geçtiğimiz gün sözlerinden ötürü ittifak ortağı İyi Parti cephesinden peş peşe tepkiler gelmişti.

'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri Millet İttifakı'nı karıştırdı

Son olarak partisinin il başkanlarıyla görüşen Meral Akşener'in, "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı." dediği öğrenilmişti.

Akşener'in açıklamasının yankıları sürerken İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da konuya ilişkin konuştu.

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP olduğumuz yerde olamaz ViDEO

"HDP bizim olduğumuz yerde olamaz"

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunumuyla yayınlanan Teke Tek programına konuk olan Ağıralioğlu, Altaylı’nın “HDP, 6'lı masada olursa masadan kalkar mısınız?” sorusuna yanıt verdi.

Net konuşan Ağıralioğlu, "Bizim olduğumuz yerde olamaz. Genel başkanımız da söyledi ben de tekrarlayayım, bizim olduğumuz yerde bu şartlarda bu dille, memleket yönetiminde meşru bir zemin bulamaz." dedi.