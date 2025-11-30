İzmir Buca'da mahalleli 'çöp' eylemine bu hafta da devam etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in kronikleşen çöp sorunu, vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.

Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşayanlar, Buca Belediyesi'ne ait Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöpler nedeniyle belediyeye tepki gösterdi.

EYLEM BU HAFTA DA DEVAM ETTİ

Artan çöp kokusu ve sineklerin kendilerini mağdur ettiğini belirten mahalleli, geçen hafta başlattıkları eyleme bu hafta da devam etti.

Mahallede yaşayanlar, 'Çöp dağları değil hizmet istiyoruz', 'Yetkililer, sesimizi duysun artık', 'Temiz yaşam herkesin hakkı', 'İnsana saygı, çevreye saygı' yazılı döviz ve pankartlar açarak şantiye önünde bir araya geldi.

"DESTEĞE İHİTYACIMIZ VAR"

Mahalleli adına konuşan Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gökmen Yıldız, "İki haftadır burada toplanıyoruz. Fakat belediyeden hiçbir şekilde geri dönüş alamıyoruz. Biz bu şantiyenin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var. Bizim desteğe, hizmete ihtiyacımız var.

Ama maalesef, 1,5 yıldır hiçbir şekilde hizmet almıyoruz ve geri dönüş de sağlanmıyor. Tek bir amacımız var, bu şantiyenin buradan kaldırılmasını sağlamak ve hizmet alabilmek. Burası Büyükşehrin de çöp aktarma merkezi durumunda.

Otokent'in, sanayinin, kocaman bir mahallenin olduğu şehrin ortasında çöp aktarma merkezi var. İnsanlar bu kokunun, pisliğin, rezaletin içinde yaşamak istemiyorlar. Derdimiz siyaset değil; hizmet almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"UYKUDAN KALDIRACAK, GENİZLERİMİZİ YAKACAK DERECEDE KÖTÜ KOKU VAR"

Mahallelilerden Remzi Bilge Tecan, "Şantiye alanına aşırı derecede çöp boşaltılmaya başlandı. Vahşi bir şekilde çöp depolaması yapılıyor. Çöp depolaması şimdiye kadar azdı. Çoğaldıkça, nefesimizi kesmeye başladı. Gece uykudan kaldıracak, genizlerimizi yakacak derecede kötü koku var. Pencere açamıyoruz, burada yaşamak çok zor olmaya başladı. Sineği, fareyi boş verin artık nefes alamıyoruz. Durum o kadar vahim bir hale geldi ki insanlar artık evlerini satıp, gitmeyi düşünüyorlar. Ancak, bu defa da alıcı bulamıyorlar. Otokent'teki esnaf arkadaşlara da sesleniyorum. Lütfen bize destek verin." diye konuştu.

Şantiyede çalışanlarında rahatsız olduklarını dile getiren mahalleli Bayram Şeker, "Sürekli sağlık raporu alıyorlarmış ancak işten çıkarılacakları korkusu yaşadıkları için seslerini çıkaramıyorlar." dedi.

"DERDİMİZİ ANLATACAĞIMIZ SORUMLU HİÇ KİMSE YOK"

AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez de "Mecliste defalarca toplanan çöpler nedeni ile bu kentin sağlığının tehdit edildiğini, farelerin artık mahallede cirit attığını, sineklerin küçük çocuklara enfekte ettiğini, kokudan dolayı insanların evlerinde duramadığını anlattık. Ne yazık ki karşımızda bir irade yok. Bu derdimizi anlatacağımız sorumlu hiç kimse yok.

Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin çöp, çukur zihniyeti devam etmekte. Buradan biz de yine yetkililere mecliste olduğu gibi sokaklardan da çağrıda bulunuyoruz. Bir an önce bu çöpü buradan kaldırın. İnsanların sağlığını tehdit etmekten vazgeçin" diye konuştu.