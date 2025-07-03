İzmir Çeşme'deki orman yangını otoyollara sıçradı

Türkiye'nin yeşil ciğerleri alevlere teslim oldu....

Sıcak havaların etkisini daha fazla göstermesiyle yurdun birçok yerindeki orman ve ağaçlık alanda, hem doğal hem de insan kaynaklı sebeplerden yangınlar çıktı.

Bu süreçte ciddi boyutlara ulaşan yangınlardan biri de, dün İzmir'in turizm gözdesi Çeşme'de yaşanıyor....

YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Önce Menderes ardından Seferihisar'da süren yangınlarından ardından Çeşme'nin de alevlere teslim olması kentte paniğe neden oldu.

Ildır Mahallesi'nde otluk alanda saat 14.00 sıralarında çıktığı tahmin edilen alevlere iki gündür yoğun müdahale sürüyor.

YANGIN YAYILIYOR

Gece boyunca kontrol altına alınamayan alevlerin yol açtığı tahribat, gün ışığıyla birlikte tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı.

Yangın bölgesinde çekilen drone görüntüleri, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

OTOYOLU ALEVLER SARDI

Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale çalışmaları yeniden hız kazanırken, rüzgarın şiddeti nedeniyle yangın yayılmaya devam ediyor.

Yangının etkisi, sadece ağaçlık alanlarla da sınırlı kalmadı.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nu adeta alevler sardı.

ULAŞIMDA KISITLAMALAR

Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yollar ulaşıma kapatıldı.

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla istikametinde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı bölgelerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.

Çeşme’ye ulaşım, İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahları üzerinden sağlanıyor. Yangının yollara sıçraması, bölgedeki ulaşımı felç ederken, ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.

YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın tarım alanında başlayıp ormana sıçramış, tedbir amaçlı üç mahalle boşaltılmıştı.

Bölgede şu an, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye birimleri, AFAD, jandarma ve polis TOMA'ları (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) söndürme çalışmalarına destek veriyor.

39 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer ve diğer destek araçları olmak üzere 217 kara aracı görevlendirilirken, 783 personel de aktif olarak alevlerle savaşıyor.