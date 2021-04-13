İzmir merkezli 49 ilde FETÖ Operasyonu: 54 şüpheli gözaltında

FETÖ, TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 84 şüpheliden, 54'ü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir merkezli 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

84 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

7’si Hava Kuvvetleri, 4’ü Deniz Kuvvetleri, 29’u Kara Kuvvetleri, 14’ü Jandarma Genel Komutanlığı mensubu; 3’ü yüzbaşı, 7’si üsteğmen, 6’sı teğmen, 34’ü astsubay, 4’ü uzman çavuş rütbesinde 42 muvazzaf asker ve 10’u darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 64 askeri personelin yanı sıra 14’ü aktif görevde bulunan 20 polis memuru hakkında örgüt üyesi olma şüphesi ile gözaltı kararı verildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Haklarında gözaltı kararı bulunan 84 şüpheliden 54'ünün gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

İzmir merkezli FETÖ operasyonundan 54 şüpheli gözaltında VİDEO