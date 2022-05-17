Urla açıklarında yelkenli bir teknenin durdurulması sonucu 85 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Emniyet güçlerinin göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve eminiyet ekipleri tarafından göç rotalarının cazibe merkezine dönüşmemesi için 7 gün 24 saat ortak denetim ve kontroller icra ediliyor.

85 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kapsamda; Urla açıklarında İtalya rotası üzerinde hareket eden yelkenli bir teknenin durdurulması sonucu 85 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca 39 düzensiz göçmen de tespit edildi.

Öte yandan; 2021'de 848 göç olayında 23 bin 676 düzensiz göçmen, 1 Ocak 2022'den bu yana ise 417 göç olayında 12 bin 846 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 85 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO

