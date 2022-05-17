Petrol
114.2
-0.04%
Euro
16.66
2.61%
Dolar
15.88
2.19%
Altın
918.75
0.00%
Borsa
2389
-0.08%
Bitcoin
486.048
2.80%
BTXN Coin
13.27
2.70%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    İzmir'de 85 düzensiz göçmen yakalandı

    Urla açıklarında yelkenli bir teknenin durdurulması sonucu 85 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.
    • 17.05.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 85 düzensiz göçmen yakalandı

    Emniyet güçlerinin göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ve eminiyet ekipleri tarafından göç rotalarının cazibe merkezine dönüşmemesi için 7 gün 24 saat ortak denetim ve kontroller icra ediliyor.

    85 düzensiz göçmen yakalandı

    Bu kapsamda; Urla açıklarında İtalya rotası üzerinde hareket eden yelkenli bir teknenin durdurulması sonucu 85 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

    Soruşturma kapsamında ayrıca 39 düzensiz göçmen de tespit edildi.

    Öte yandan; 2021'de 848 göç olayında 23 bin 676 düzensiz göçmen, 1 Ocak 2022'den bu yana ise 417 göç olayında 12 bin 846 düzensiz göçmen yakalandı.

    İzmir'de 85 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO

    İzmir de 85 düzensiz göçmen yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu
    Dünya

    Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!
    Milyoner Olan Türkler

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye gidiyor
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye gidiyor

    Görüş Bildir