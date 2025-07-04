İzmir'de bir sürücü otoyola sıçrayan alevlerin arasından geçti

İzmir günlerdir yanıyor....

Önce Seferihisar, ardından Ödemiş, Çeşme ve Buca'ya sıçrayan orman yangınları, gece saatlerinden itibaren Gaziemir ve Torbalı ilçelerine de ulaştı.

Torbalı ile İzmir arasındaki karayolunun 0-10. kilometreleri arasında, Kısıkköy mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının ilk anlarından itibaren binlerce ekip sahaya inse de, zaman zaman şiddetini artıran rüzgar, alevlerin kısa sürede yayılmasına neden oldu.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE KADAR ULAŞTI

Gece boyu süren müdahalelere rağmen yangınların yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ilçede mahalleler tahliye edildi.

Alevler, yerleşim yerlerinin yanı sıra otoyolları da sardı.

ALEVLERİN ARASINDAN GEÇTİ

Herhangi bir faciayı önlemek adına Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri, Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla istikametinde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı bölgelerinde araç geçişleri kısıtlandı.

Ancak Torbalı'ya sıçrayan yangın sırasında İzmir Torbalı Otoyolu da alevlerle sarıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yol kenarındaki ormanları aşan yangının otoyola da sıçradığı sırada, bölgede seyreden bir otomobil sürücü alevlerin arasından geçmek zorunda kaldı.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Ortaya çıkan görüntüler, gerilim filmlerini aratmadı.

ULAŞIMA KAPATILDI

Yangın nedeniyle güvenlik önlemi olarak, bu otoyol geçişi de kısa süreyle araç trafiğine kapatıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı.

Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

CAN KAYBI 2'YE ÇIKTI

İzmir'de alevlerle mücadele devam ediyor.

Günlerdir süren yangın için binlerce personel, yüzlerce kara aracı ve onlarca hava ekipmanı sahaya indirildi.

Ancak müdahale ne kadar hızlı ve aktif olsa da yangınlar yürek anlara sahne oldu.

Konya'dan İzmir'e gelerek Ödemiş'teki orman yangınına müdahale eden 39 yaşındaki dozer operatörü İbrahim Demir yangının ortasında arıza yapan aracı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ödemiş'te de, yangın sırasında evinde mahsur kalan 81 yaşındaki yatalak İbrahim Demir de, dün öğle saatlerinde evinde ölü bulundu.

VALİ: YANGINLAR ELEKTRİK KAYNAKLI

İzmir Valisi Süleyman Elban Buca dışındaki tüm yangınların elektrik hattı kaynaklı başladığını duyurdu.

Kente elektrik dağıtan şirket GDZ Elektrik'se "Somut bulgu yok" dedi.

Şirket, "Elektrik kaynaklı yangınlar, yalnızca yaz aylarında oluşabilecek olaylar değildir. Yaz aylarında, sıcaklıkların çok arttığı, nem oranının düştüğü ve yüksek hızlı rüzgarların olduğu dönemlerde yangın riski her zamankinden fazladır" diyerek kendini savunmaya çalıştı.