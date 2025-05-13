İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

AA

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor...

İzmir merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

OPERASYON YAPILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü DEAŞ finansmanının önlenmesine yönelik İzmir merkezli 4 ilde operasyon yapıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.