İzmir'de FETÖ hükümlüsü, Almanya'ya kaçarken havalimanında yakalandı

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Mustafa Enis Durak, sahte kimlikle Almanya'ya kaçmak üzereyken yakalandı.

İzmir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor…

İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrenciyken, darbe girişiminin ardından ilişiği kesilen Mustafa Enis Durak’ın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuksuz yargılandığı davada sonuç çıktı.

Durak, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya dezenformasyonuna savcılıktan yanıt

DHA’nın haberine göre; dün, örgüt yanlısı bazı sosyal medya hesaplarından Mustafa Enis Durak ile annesine ait bir fotoğraf, 'Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıfta okuyan eski askeri öğrenci Mustafa Enis Durak, 6 ay içinde 3'üncü kez tutuklanıp hapse gönderildi.

Durak, İzmir Bayraklı Adliyesi'nde çekilen son fotoğrafında annesine böyle veda etti.' notuyla paylaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mahrem imamlara bağlı hareket etti

Açıklamada, Durak'ın İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrenciyken darbe girişiminin ardından ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Hakkında 2014 yılı içerisinde örgütsel yöntemlerle uyumlu olacak şekilde 5 kez ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandığı, ayrıca hakkındaki itirafçı beyanına göre örgüt evlerine gittiği ve askeri öğrenci iken 'Yusuf' ve 'Kenan' kod isimli sivil örgüt mahrem imamlarına bağlı hareket ettiği ifade edildi.

Öte yandan, 2021 yılının aralık ayındaki iddianameyle tutuklu olarak kamu davası açıldığı belirtildi.

Duruşmaya katılmadı

Durak'ın tensip aşamasında tahliye edildiği, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken ilk duruşmada tutuklandığı, sabit ikametgahı bulunduğu, üniversite öğrencisi olması ve duruşmalara katıldığı gerekçesiyle tahliye edildiği de aktarıldı.

Durak, aynı mahkemenin 10 Mayıs'ta yapılan 2'nci duruşmasına katılmadı.

Durak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası verilip yokluğunda tutuklanmasına karar verildi.

Sahte kimlik ile kaçmadan önce yakalandı

Durak, ceza aldığı 10 Mayıs tarihinde saat 22.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, Ahmet Yılmaz'ın adına düzenlenmiş Belçika'ya ait sahte kimlik kartıyla Almanya'ya kaçmak üzereyken yakalandı.

Bu sebeple açılan farklı bir soruşturma kapsamında resmi belgede sahtecilik suçundan yargılanıp, dün İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyası kapsamında da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığı bildirildi.