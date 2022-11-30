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    İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 kişi yakalanırken adreslerde nakit para ve altın yakalandı.
    • 30.11.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 17:09
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    İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

    Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, sabah saatlerinde 8 ilçede belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

    Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüpheli dolaba saklandı

    Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüsünde, hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin, yakalanmamak için evdeki kıyafet dolabına saklandığı görüldü.

    Bir şüpheli balkondan atladı

    Ayrıca, şüphelilerden birinin de baskın düzenlenen evden kaçmak için balkondan atladığı ancak polislerce yakalandığı öğrenildi.

    İzmir de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı #1

    Adreste altın ve nakit para bulundu

    Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 64 bin 445 lira, 2 bin 647 dolar, 250 euro, 196 gram altın, 4 çeyrek altın, 2 Ata altını, 2 yarım altın ve 1 bilezik ele geçirildi.

    Haklarında gözaltı kararı bulunan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Örgüt ablaları yakalandı

    Bu arada gözaltına alınanlar arasında önceden örgütün sözde "Gaziemir imamı" olarak faaliyet yürüten Y.G, Artvin il ablası İ.H, Bornova eyalet ablası A.D, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı A.H.Ö'nün de bulunduğu belirtildi.

    İşlemler devam ediyor

    AA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İzmir de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı #2


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