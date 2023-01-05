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    İzmir'de İZBAN arızalanınca vatandaşlar raylarda yürüdü

    Tren hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşanınca işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.
    • 05.01.2023 - 11:07
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:10
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    İzmir'de İZBAN arızalanınca vatandaşlar raylarda yürüdü

    İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), sabah saatlerinde arızalandı.

    İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

    Alsancak İstasyonu girişinde yaşanan arıza nedeniyle Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapılamadı.

    Rayların üzerinde yürüdüler

    Bunun üzerine mağdur olan yolcular, işe geç kalmamak için trenden inerek raylar üzerinde yürümeye başladı.

    DHA'nın aktarımına göre; bazı yolcular ise araya konulan kalasla diğer trene geçti.

    "Teknik sorun nedeniyle istasyonlara giriş yapılamıyor"

    İZBAN'dan yapılan açıklamada, teknik bir sorun nedeniyle trenlerin Alsancak ve Hilal istasyonlarına girişi yapamadığı belirtilerek, "Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle trenlerimiz şu anda Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapamıyor, diğer hattı kullanarak Halkapınar'dan Kemer'e geçiş yapıyor. Yolcularımızın bilgisine sunarız." denildi.

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