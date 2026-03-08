İzmir'de kadın derneklerinin "Kadınlar Günü" kıyafetleri dikkat çekti

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Bugüne özel İzmir'de bazı kadın dernekleri, bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Tire'de başlayan yürüyüş, ilginç anlara da sahne oldu.

DANS ETTİLER

Yürüyüş dışında dikkati çeken ise kadınların giydiği ilginç dans kıyafetleri oldu.

"AMAZON KADINLARI"

Giydikleri ilginç kıyafetlerle yürüyüş yapan ve kendilerine "Amazon kadınları" diyen kadınlar, daha sonra ise dakikalarca süren bir dansa imza attı.

DANS SONRASI LAİKLİK MESAJI

Dansın sonunda konuşma yapan dernek başkanlarından Rana Erbek, "Geldiğimiz şu 21. yüzyılda laikliğin 6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar daha önemli olduğunu hepimiz daha iyi anlıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından dansla başlayan yürüyüş, yine dansla sona erdi.