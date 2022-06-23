Petrol
109.6
-0.41%
Euro
18.2842
0.03%
Dolar
17.3688
0.09%
Altın
1.02
0.42%
Borsa
2551
0.29%
Bitcoin
364.485
1.99%
BTXN Coin
7.81
-3.93%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    İzmir'de oğlunu bıçaklayan baba, saldırganı öldürdü

    Dikili ilçesinde sekreterini kıskanan şahıs husumetlisiyle tartıştı. Arbede sonucu bıçaklanan kişinin olay yerine gelen babası ise saldırganı tabancayla vurdu.
    • 23.06.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de oğlunu bıçaklayan baba, saldırganı öldürdü

    İzmir'in Dikili ilçesinde sekreter kıskançlığı cinayetle sonuçlandı.

    Çandarlı Mahallesi'nde 22.00 sularında yaşanan olayda, yanında çalışan sekreterini Şaban Yılmaz'dan (38) kıskanan ve bu konudan dolayı aralarında husumet oluşan ikili arasında sahilde sözlü tartışma yaşandı.

    Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yılmaz, V.Y.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    Oğlunu yaralı görünce dehşet saçtı

    İHA'nın aktarımına göre, V.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen yaralı şahsın babası R.Y., de oğlunu bıçaklayan Şaban Yılmaz’a kendisine ait ruhsatsız tabanca ile ateş etti.

    İzmir de oğlunu bıçaklayan baba, saldırganı öldürdü #1

    Vurulan şahıs olay yerinde can verdi

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan cinayetin ardından yaralı V.Y., ve babası R.Y., olay yerinden kaçtı.

    Dehşet görüntüler kamerada

    Cinayet şüphelisi R.Y., olay yerinden kaçarken, sahilde bulunan bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde, şüphelinin hızla koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

    İzmir'de oğlunu bıçaklanan baba, saldırganı öldürdü

    Suç aletleriyle yakalandılar

    Öte yandan, jandarma ekiplerince olay yerinden kaçan baba-oğul kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı V.Y., Bergama Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan babası da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de oğlunu bıçaklayan baba, saldırganı öldürdü #2


    İlginizi Çekebilir

    Mahkum'un yakışıklısı gönlünü Kara Tahta'nın güzeline kaptırdı! İlan-ı aşka bakın...
    Medya

    Mahkum'un yakışıklısı gönlünü Kara Tahta'nın güzeline kaptırdı! İlan-ı aşka bakın...

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı
    Yaşam

    İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

    Görüş Bildir