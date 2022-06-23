İzmir'de oğlunu bıçaklayan baba, saldırganı öldürdü

Dikili ilçesinde sekreterini kıskanan şahıs husumetlisiyle tartıştı. Arbede sonucu bıçaklanan kişinin olay yerine gelen babası ise saldırganı tabancayla vurdu.

İzmir'in Dikili ilçesinde sekreter kıskançlığı cinayetle sonuçlandı.

Çandarlı Mahallesi'nde 22.00 sularında yaşanan olayda, yanında çalışan sekreterini Şaban Yılmaz'dan (38) kıskanan ve bu konudan dolayı aralarında husumet oluşan ikili arasında sahilde sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yılmaz, V.Y.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Oğlunu yaralı görünce dehşet saçtı

İHA'nın aktarımına göre, V.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen yaralı şahsın babası R.Y., de oğlunu bıçaklayan Şaban Yılmaz’a kendisine ait ruhsatsız tabanca ile ateş etti.

Vurulan şahıs olay yerinde can verdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan cinayetin ardından yaralı V.Y., ve babası R.Y., olay yerinden kaçtı.

Dehşet görüntüler kamerada

Cinayet şüphelisi R.Y., olay yerinden kaçarken, sahilde bulunan bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde, şüphelinin hızla koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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Suç aletleriyle yakalandılar

Öte yandan, jandarma ekiplerince olay yerinden kaçan baba-oğul kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı V.Y., Bergama Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan babası da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.