İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu: Yeni tarife onaylandı

8 Eylül Pazartesi itibarıyla yeni eğitim öğretim yılı başlarken, veliler ise servis ücretlerini arıştırmaya başladı...

Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam gelirken, bu kez velilerin merakla beklediği haber İzmir'den geldi.

YENİ TARİFE ONAYLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülen 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Sezonu öğrenci servisi fiyat tarifesi imzalanarak onaylandı.

TARİFELER

Tarifeye göre en yakın mesafe olan 0-3 kilometre ücreti; devlet okullarında 2 bin 762 TL, anaokulu ve özel okullarda 3 bin 313 TL'ye yükseldi.

Araçlarda yardımcı personel (hostes) kullanılması durumunda mevcut fiyatlara yüzde 30 eklenerek en yakın mesafe 0-3 kilometre devlet okullarında 3 bin 590 TL, anaokulları ve özel okullarda da 4 bin 306 TL oldu.

"ESNAFIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ VE VELİLERİMİZİN BÜTÇESİ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUŞ DURUMDA"

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, "Öğrenci servis tarifemizin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm meslektaşlarıma kazasız belasız hayırlı işler dilerim" dedi.

Servisle ilgili mağduriyet yaşanmaması için velilere uyarıda bulunan Mert, şöyle dedi: