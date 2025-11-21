İzmir'de polis merkezine saldırı soruşturması: 3 kişi hakkında tutuklama talebi

- İzmir'de 16 yaşındaki Eren Bigül'ün düzenlediği saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi.
- Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Halis Bayancuk, Haris Karadağ ve yurt dışında olduğu belirlenen İlyas Aydın için tutuklama talep edildi.
- Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek mahkemeye gönderildi.
İzmir'in Bolçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne, 8 Eylül tarihinde silahlı saldırı düzenlendi.
16 yaşındaki Eren Bigül tarafından gerçekleştirilen saldırıda, 3 polis memur şehit oldu.
3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Eylül'de Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen ve 3 polisin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk, 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ ve 'Ebu Ubeyde' kod isimli İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Kasım sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Bayancuk İstanbul'da, Karadağ ise İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Aydın'ın yurt dışında olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
1 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Savcılık sorgularının ardından da şüpheliler, tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi.
İlyas Aydın hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.