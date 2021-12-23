İzmir'deki Jandarma komandoların, eğitimlerle her türlü engele hazır

Terörle mücadele için zorlu eğitimlerden geçen Jandarma komandolar, çay, dere, nehir gibi akarsu engellerini aşmak için de uygulamalı eğitim alıyor.

Jandarma komandolar, aldıkları eğitimlerle her türlü terör unsuruna karşı gerekli mücadeleyi verebilmek için zorlu eğitimlerden geçiyor.

Teröristle mücadele harekatı icra edilen bölgelerde Jandarma komando olarak görev alacak subay, astsubay ve uzman erbaşlar, ülkenin komando okullarında yetişiyor.

Türkiye'nin sayılı komando okullarından olan Yenifoça Jandarma komando Teröristle Mücadele Okulu'nda da jandarmalar kendilerini koruyacak, kollayacak ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor.

İzmir Yenifoça Jandarma komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı'ndaki nefes kesen eğitimlere tanıklık edildi.

KOMANDO ANDIYLA GÜNE BAŞLIYORLAR

Güne sabah içtiması ile başlayan kursiyerler, komando andını okuyarak motive olmuş bir şekilde eğitime çıkıyor. Kursiyerler, teröristle mücadele harekatında ruhsal ve fiziksel beceriler açısından önemli bir yer tutan meskun mahal çeviklik parkurunda ise cesaret duygusunu geliştirip, varsa yükseklik korkularını yenerek ayak ve kol kaslarının koordineli olarak çalışmasını sağlıyor.

Savunma sanatları eğitimini de alan kursiyerler, yakın boğuşma eğitimlerinde gerektiğinde suçlu ve şüpheli şahısların saldırılarına karşı koymak ve onları etkisiz hale getirme becerisini kazanıyor.





AKARSU ENGELLERİNE KARŞI UYGULAMALI EĞİTİM

Gece-gündüz, her iklim koşulunda, sarp ve eğimli arazide görev yapmak üzere eğitim alan komandolar, teröristle mücadele harekatında zaman zaman intikal güzergahlarını kesen dere, çay, nehir gibi akarsu engelleri ile karşılaştığında da ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.

Operasyonlarda bu engellerin emniyetli bir şekilde geçilebilmesi operasyonların başarısını doğrudan etkilerken, okulda bulunun sulardan geçiş eğitim parkurunda kursiyerlere, bu engellerden seri ve emniyetli bir şekilde geçiş yapabilme kabiliyeti kazandırılıyor.

Kule eğitimlerinde ise kursiyerlere, dağlık arazi kesimlerinde ulaşılması zor olan yerlere yardımcı malzemeler vasıtasıyla iniş ve tırmanış becerileri kazandırılıyor.





HER TÜRLÜ SİLAHIN EĞİTİMİ VERİLİYOR

Okulda yer alan silah dershanesinde Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliklerinde kullanılan silahların yanı sıra bölücü terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan silahlar da bulunuyor. Roketatar, keskin nişancı, makineli tüfek gibi silahların eğitimlerini de alan jandarma komandolar, bu kutsal yuvadan çıktıklarında, teröristle mücadele harekatında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara ulaşıyor.

Görev başında karşılaşabilecekleri kaza ve olaylara müdahale edebilmeleri amacıyla ilk yardım eğitimi alan kursiyerlere, damar yolu açma ve kas içi enjeksiyon uygulaması eğitimi de veriliyor.

Kursiyerler, eğitimlerin yanı sıra kültürel faaliyetlerini de okul bünyesinde bulunan kütüphanede sürdürüyor.



