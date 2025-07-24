İzmir'deki maki yangını 8 saatte kontrol altına alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde alevler yükseldi.
İsmetpaşa Mahallesi yakınlarındaki çöplükte dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA ARAÇ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, makilik alana da sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazöz ile Dikili Belediyesi'ne ait itfaiye araçları sevk edildi.
KONTROL ALTINDA
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.