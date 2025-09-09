İzmir'deki polis merkezine saldırı olayına ilişkin gözaltı sayısı 27'ye yükseldi

İzmir’in Balçova ilçesinde dün sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 polis memuru şehit oldu, 2 polis de yaralandı.

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi gözaltına alındı.

Bugün sabah saatlerinde yeni gözaltılar gerçekleştirildi.

TOPLAM 27 KİŞİ GÖZALTINDA

Balçova’daki saldırıyı gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılı olduğu belirlenen 27 şüpheli gözaltına alındı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında daha önce saldırganın babası N.B., annesi A.B., 2 arkadaşı ve İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi gözaltına alınmıştı.

21 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Saldırganla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 21 kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 27'ye çıktı.

CENAZE TÖRENLERİ BUGÜN

Öte yandan meydana gelen saldırıda şehit düşen polisler için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in naaşı Bornova Işıkkent Polis Şehitliğine, Şehit Polis Memuru Hasan Akın'ın naaşı ise Urla İlçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığına defnedilecek.