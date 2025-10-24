İzmir'deki sel felaketinde son durum: Kayıp 1 kişi aranıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir sele teslim.

Özellikle Foça ilçesi adeta sular altında kaldı.

Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başlayan yoğun yağış sele neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Sel nedeniyle çok sayıda araç da su altında kalırken, araçları ile mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

1 KİŞİ KAYBOLDU

Ayrıca otomobiliyle sel sularında sürüklenen kişinin, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı. Kaptanoğlu'nun, menfez geçişi esnasında sel sularına kapılarak sürüklendiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu.

ARAÇ BULUNDU YAŞLI ADAM BULUNAMADI

Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamamıştı. Ekipler kayıp vatandaşı bulmak için çalışmalara başlamıştı.

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı ekipleri, Ankara’dan gelen Komando Asayiş birlikleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer destek birimleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

DENİZDEN VE KARADAN ARAMA SÜRÜYOR

Arama faaliyetlerinin dört bölgeye ayrılarak yürütüldüğü, toplam 707 personel, 43 dalgıç ve 5 drone ile karadan ve denizden arama yapıldığı bildirildi.

Arama çalışmalarını yerinde inceleyen İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, ekiplerden bilgi aldı.

"DAHA GENİŞ BİR EKİPLE ÇALIŞMA SÜRÜYOR"

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada ilçede yaşamın büyük ölçüde normale döndüğünü, arama çalışmalarında ise ekip sayısının artırıldığını söyledi. Vali Elban, "Dün akşam, gece yarısına kadar tüm mahallelerde elektrikler yeniden verilmiş oldu. Genel anlamda ilçede hayat normale dönmeye başladı. Yağışların azalmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz süratle hasar tespit çalışmalarına başladı.

Hava şartlarında olumsuz bir değişiklik yaşanmazsa bu akşam itibarıyla bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Dün de ifade ettiğim gibi, hemen yanımızda bulunan derede köprünün üzerinden bir vatandaşımız sel sularına kapıldı. Yaklaşık 1,5 kilometre aşağıda aracına ulaşıldı, cüzdanı da ileride bulundu.

Ancak gece boyunca devam eden çalışmalara rağmen henüz kendisine ulaşılamadı. Arama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem ekip hem de ekipman açısından sürekli takviye yapıyoruz. Bugün sabahın ilk saatleriyle birlikte daha geniş bir ekiple arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"SU TAHLİYESİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ"

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da yaptığı açıklamada, yağmurun şiddetlendiği andan itibaren ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Yağmurun şiddetlendiği andan itibaren AFAD koordinasyonunda, Sayın Valimizin de yönetiminde personel, araç ve gereç takviyesi hızlı şekilde gerçekleştirildi. Foça’nın özellikle şiddetli yağıştan etkilenen mahallelerinde, sokaklardaki suların tahliyesi ve evlerdeki temizlik çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

112 Acil Çağrı Merkezimize 200’ün üzerinde ihbar ulaşmıştı. Bunların tamamına müdahale edildi. O ihbarlardan biri de yanımızda bulunduğumuz Bucak Deresi’nde suya kapılan vatandaşımızla ilgiliydi. Ekiplerimiz o andan itibaren bölgeye yönlendirildi. İlk etapta vatandaşımıza ait olduğu belirlenen araca ulaşıldı, ancak kendisine henüz ulaşamadık.

"17 KM'LİK ALAN TARANDI"

Gece saatleri dahil arama tarama faaliyetleri aralıksız sürdürüldü. Günün aydınlanmasıyla birlikte çalışmalar hem kıyıdan hem de suyun içinde yoğunlaştırıldı. Arama bölgesini beş sektöre ayırdık. Bu alanlarda 80 personel su altı arama ekibi, 44 dalgıç, 5 drone ve arama kurtarma köpekleriyle birlikte çalışmalar sürüyor.

Bucak Deresi boyunca, denize kadar uzanan yaklaşık 17 kilometrelik hat boyunca tarama faaliyetleri devam ediyor. Denizde de ayrıca bir sektör oluşturuldu ve Sahil Güvenlik ekipleri, deniz polisi, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma su altı arama ekipleri koordineli şekilde çalışıyor.

"METREKAREYE 145 KG YAĞMUR DÜŞTÜ"

Metrekareye kısa sürede yaklaşık 145 kilogram yağış düştü. 12 saatlik ortalamada ise bu miktar 155 kilogramın üzerine çıktı. Yoğun yağış nedeniyle oluşan taşkın, bölgedeki bu olumsuz duruma neden oldu. Umudumuz, kayıp vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak."

Ekiplerin, deniz kıyısından iç kesimlere kadar geniş bir alanda arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.