Jandarma sürücülere kuralları hatırlattı, şeker ve kolonya ikram etti

Trafik güvenliği kapsamında denetim yapan Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, aynı zamanda sürücülere trafik kurallarını hatırlatarak dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Uygulama sırasında vatandaşlarla sohbet eden ekipler, bayram tatilinin güvenli ve huzurlu geçmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Samsun’dan ailesiyle birlikte Kapadokya’ya geldiklerini belirten Özkan Yüksel, “Kapadokya’ya ilk defa geliyoruz ama iyi ki de gelmişiz, her şey çok güzel. Nazik bir karşılama oldu.” ifadelerini kullandı.

Ömer Balkan ise jandarmanın yaklaşımından memnun kaldıklarını belirterek, “Davranışları, hitapları dört dörtlük. Jandarmayı seviyoruz.” dedi.

İTALYAN TURİSTTEN GÜLÜMSETEN YORUM

Uygulama noktasında durdurulan bir tur otobüsündeki İtalyan turistin, “İtalya’da ceza kesilmek için durdurulur, burada çikolata ikramı için durduruluyor.” sözleri ise yüzleri gülümsetti.

Nevşehir’de bayram sürecine ilişkin hazırlıklar hakkında açıklama yapan Ali Fidan, vatandaşların huzur içinde bir tatil geçirmesi için kapsamlı tedbirler alındığını söyledi.

2 BİN 574 PERSONEL BAYRAMDA SAHADA

Fidan, bayram boyunca 202 ekip ve 2 bin 574 personelin görev yapacağını belirterek, sağlık, güvenlik, ulaşım ve haberleşme alanlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için tüm planlamaların tamamlandığını ifade etti.

Kapadokya genelinde turizm hareketliliğinin arttığını vurgulayan Fidan, konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 80’i aşmasının beklendiğini kaydetti.