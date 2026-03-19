Trump'tan Netanyahu'ya uyarı: Petrol sahalarını hedef alma

Orta Doğu'daki savaşa dünya kilitlenmiş durumda.

ABD-İsrail, İran arasındaki üçgen Orta Doğu'yu gittikçe ısınıyor.

Dün gece İran'ın yaptığı misillemede Körfez ülkeleri hedef alındı.

İran, bu kez gaz tesisine karşılık Suudi Arabistan ve Katar'daki petrol tesislerini vurdu.

Yaşanan bu saldırılar sonrası ABD'den bir açıklama geldi.

"NETANYAHU'YU UYARDIM"

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Nentayahu'yu uyardığını söyledi.

Trump "Netanyahu'yu uyardım, Petrol sahalarını hedef almaması gerektiğini söyledim" dedi.

"ŞU ANA KADAR 51 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPTIK"

Savaşa dair bilgilendirme de yapan Trump, ABD'nin şu ana kadar 51 milyar dolar harcadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

İran'da gerekeni yapıyoruz. Bu iş tamamlanınca dünya daha güvenli olacak. Hiçbir yere asker göndermeyeceğim. Gönderecek olsaydım, bunu size kesinlikle söylemezdim.



Donanmaları yok oldu. Hava Kuvvetleri yok oldu. Hava savunma sistemleri yok oldu. Nereyi istersek orayı vuruyoruz. Kimse bize ateş bile etmiyor.

"HARK ADASI'NI İSTEDİĞİMİZ ZAMAN YERLE BİR EDEBİLİRİZ"

İran’a ait stratejik öneme sahip Hark Adası hakkında ise şunları söyledi:

O adayı istediğimiz zaman yerle bir edebiliriz. Tamamen korumasız. Borular hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi.

"NATO İSTEMEDİ AMA OYSA HÜRMÜZ'E EN ÇOK İHTİYAÇ DUYAN ONLAR"

Trump, sözlerinde sert çıktığı NATO'ya da değindi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için deniz koalisyonu çağrısına ilk başta yaklaşmayan ve Trump'ın tehdidi sonrası çağrıya olumlu bakan NATO için ise şunları söyledi:

Hürmüz Boğazı’nı biz kullanmıyoruz, onu diğer herkes için savunuyoruz. NATO, boğazı savunmamıza yardım etmek istemedi. Oysa ona en çok ihtiyaç duyanlar onlar.



Yardım etmek istemediler ancak benim tutumumu gördükten sonra şimdi çok daha dosthane yaklaşıyorlar.



