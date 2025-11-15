JASAT, 15 Temmuz gecesi işlenen kadın cinayetini aydınlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda JASAT tarafından Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz 2016'da dört aylık hamile olan N.Ş.'nin cesedinin evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, olayın faillerinin hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenemediğini aktardı.

"OLAYIN FAİLLERİ HAİN DARBE GİRİŞİMİ NEDENİYLE BELİRLENEMEMİŞTİ"

Ali Yerlikaya, paylaşımıda şu ifadelere yer verdi:

JASAT 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde işlenen kadın cinayetini aydınlattı.



Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz 2016’da, dört aylık hamile olan N.Ş.'nin cesedi, evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunmuş ancak olayın failleri hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenememişti.

"CİNAYETİ İŞLEDİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI"

Mardin’de yapılan detaylı ve teknolojik çalışmalar sonucu; mevcut delillerin kriminal laboratuvarında tekrar incelenmesi sağlandı. Ortaya çıkan ve elde edilen biyolojik delillerle faillerin peşine düşüldü. Elde edilen yeni delillerle birlikte yapılan mukayeseler sonucu 5 şüpheli yakalandı.



Devam eden çalışmalarda; DNA eşleşmesi sağlanan ve cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G. Bursa'da yakalandı. Failin kardeşi M.G.’nin ise suça iştirak ettiği belirlendi.



2 şüpheli de tutuklandı.

"SON ÜÇ YILDA ÜLKEMİZDE KASTEN ÖLDÜRME YÜZDE 17,4 AZALMIŞTIR"