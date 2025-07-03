Kaçkar Dağları'nda düşen uçakta pilot hayatını kaybetti: Dünya turu çocukluk hayaliymiş

Elektrik mühendisi ve 2008 yılından bu yana amatör pilot olan Mehmet Demirci, dünya turuna çıkmak için yaklaşık 1 yıl önce hazırlıklara başladı.

Tur sırasında iniş yapacağı 32 havaalanına ait izinleri geçen cuma günü tamamlayan pilot Demirci, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Atatürk Havalimanı’ndan yanındaki Hicran Kaya ile birlikte M20J tipi tek motorlu uçağıyla havalandı.

Demirci, ilk durağı olan Eskişehir’de Sivrihisar Havacılık Merkezi’ne iniş yaptı.

İLK DURAĞINDA KARŞILANDI

Kaya ve pilot Demirci; Türkiye’nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, yine Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu olan kızı Semin Öztürk Şener, Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Dernek Başkanı Kamuran Keskin ile teknik ekip tarafından karşıladı.

UÇAĞIN DÜŞMESİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Buradan da dün saat 18.00 sıralarında havalanan Mehmet Demirci’nin uçağı, Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları’nda düştü.

Kazada pilot Mehmet Demirci yaşamını yitirdi, Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya ise yaralı kurtuldu.

"BU DÜNYA TURU ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Mehmet Demirci, Eskişehir’de Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklama yapmıştı.

Uçakla dünya turuna çıkma fikrinin çocukluk hayali olduğunu belirten Demirci, şöyle konuştu:

Bu dünya turu çocukluk hayalimdi. Uçak alırken özellikle seçici olmaya çalıştık çünkü uçağımızın verimliliği, hızı ve menzilinden dolayı özellikle dünya turlarında tercih edilen bir uçaktır. Uçağımıza gerekli bakımlarımızı ve hazırlıklarımızı yaptık. Esasında yaklaşık 1 yıl hazırlık sürecinden geçtik. Bu hazırlık sürecinde uçağımızın geçeceği güzergahlar, oradaki havaalanları, alacağımız yakıtlar, havaalanlarının uçağımıza uygunluğu ve uçuş sahalarındaki gerekli izinler ancak 5-6 gün önce neticelendi.



Bu dünya turunu 2025 yılında yapmamızın en büyük nedeni dünyada çok fazla savaş ve çatışma oluyor, bizim için en önemli şey dünya barışıdır ve bunun yanında Türk Hava Kurumumuzun Atatürk tarafından kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü, o yüzden bu dünya turumuzu Türk Hava Kurumu ve dünya barışına adayacak şekilde hedefledik. Buraya uçuşumuz ilk ayağımızdı. Türkiye’de bu tip dünya turları çok yabancı, biz Türk pilot ve Türk bayraklı uçak olarak bunu ilk defa deniyoruz.

"HEDEFİMİZ; TÜRK'ÜN UÇAKLARINI, TÜRK'ÜN PİLOTLARININ ADINI DUYURMAK"

Dünya turunda 12 ülkede yaklaşık 28 bin kilometrelik mesafe ve 160 saat uçuş yapmak istediğinden bahseden Demirci, uçuş planlarını şöyle anlattı: