Mesud Pezeşkiyan: Türkiye'yi takdir ediyoruz

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalarda Türkiye, taraf tutmadı ve barıştan yana bir duruş sergiledi.

Türkiye, sık sık taraflara müzakere çağrısı yaptı ve yeniden masaya dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Her savaş alanında arabulucu rolüyle güvenilir ülke olarak kendine yer bulan Türkiye, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla barışa yol araladı.

İran ile ABD arasında 2 haftalık ateşkes sağlanırken buna katkı sağlayanlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, barış diplomasisi yürüttü.

PEZEŞKİYAN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Tüm bu gelişmelerin akabinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye özelinde yeni bir açıklama daha yaptı.

"TÜRK HALKININ DESTEĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılara karşı sergilediği tutumu ve Türk halkının desteğini takdir ettiklerini söyledi.

"İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI KINAYAN BİR TUTUM"

Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin, İran’a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran’la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES SONRASI İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasında yapılan ateşkes sonrası İranlı mevkidaşı ile telefonda görüşmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.

Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “aziz kardeşim” diyerek seslenen Pezeşkiyan, “Saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır.” ifadelerini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı, “Kardeş Türk milleti İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz.” diye yazmıştı.