İsrail'in Sumud Filosu saldırısı hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesi hakkında önemli bir adım attı.

2025 Ekim ayında, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sularda seyrederken İsrail güvenlik güçleri tarafından müdahaleye uğradı.

YURDA DÖNEN TÜRK AKTİVİSTLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Filoda yüzlerce aktivist bulunuyordu; bunların arasında Türk vatandaşları da yer alıyordu.

İsrail güçleri gemileri zorla durdurdu, aktivistleri alıkoydu ve gemileri İsrail limanlarına çekti.

Olayın ardından Türkiye'ye dönen Türk aktivistlerden bir kısmı şikayette bulundu ve soruşturma başlatıldı.

"ULUSLARARASI HUKUKUN EN TEMEL NORMLARININ İHLALİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, müdahalenin 'hiçbir hukuki meşruiyeti bulunmayan, ağır ve sistematik nitelik taşıyan silahlı müdahale' olduğu tespit edildi.

Gerçekleştirilen bu müdahale; gemilerin zorla durdurulması, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulması, fiziksel saldırıya uğramaları ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmaları suretiyle uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali niteliğinde değerlendirildi.

35 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturma neticesinde, söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Şüpheliler şu suçlardan yargılanacak:

İnsanlığa karşı suç,



Soykırım,



Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,



Kasten yaralama,



Eziyet,



Nitelikli yağma,



Mala zarar verme,



Ulaşım araçlarının alıkonulması.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan resmi basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında;



Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda 'Sumud Filosu' olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurları tarafından hiçbir hukuki meşruiyeti bulunmayan, ağır ve sistematik nitelik taşıyan silahlı müdahalede bulunulduğu tespit edilmiştir.



Gerçekleştirilen bu müdahale; gemilerin zorla durdurulması, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulması, fiziksel saldırıya uğramaları ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmaları suretiyle uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali niteliğindedir.



Yürütülen soruşturma neticesinde; söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında;



İnsanlığa karşı suç, soykırım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, nitelikli yağma, mala zarar verme ve ulaşım araçlarının alıkonulması suçlarından iddianame düzenlenmiştir.