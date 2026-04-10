20 il için uyarı geldi: İşte 10 Nisan kar yağışı beklenen şehirler

Bahar güneşine aldananlara yeni uyarı geldi. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kış, Nisan ayında geri dönüyor. İşte bugün kar yağışı beklenen iller…
Meteorolojik tahminlere göre cuma günü Türkiye genelinde 20 şehirde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü yeniden görülebilecek.
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Türkiye’de bugün kar yağışı beklenen illeri sıraladı.
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Afyon
Kütahya
Ankara
Kayseri
Sivas
Eskişehir
Kırşehir
Nevşehir
Çankırı
Yozgat
Bayburt
Gümüşhane
Bolu
Çorum
Kastamonu
Karabük
Erzurum
Ardahan
Kars
Bitlis
