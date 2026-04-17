Kahramanmaraş saldırısının kahraman öğretmeni: Ayla Hoca'ya 1 saat kalp masajı yapıldı

Türkiye 15 Nisan'da Kahramanmaraş'tan gelen acı haberle sarsıldı.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, babasının silahları ile bastığı okulda katliam yaptı.

1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişiyi katleden Mersinli de müdahale sırasında hayatını kaybetti.

BEDENİNE 6 KURŞUN İSABET ETMİŞ

Matematik öğretmeni Ayla Kara’nın; 2’si kafasından, 3’ü sırtından ve 1’i sağ bacağından olmak üzere 6 kurşunla öldüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin adli süreç devam ederken dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Onlardan biri de kendini öğrencilerine siper eden matematik öğretmeni Ayla Kara'yı hayatta tutma çabası.

AYLA HOCA'YI HAYATA DÖNDÜRME MÜCADELESİ

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan matematik öğretmeni Ayla Kara’ya doktorların 1 saat boyunca kalp masajı yapıp, hayata döndürmeye çalıştıkları ancak başaramadıkları da öğrenildi.

Ayla Öğretmen'e 1 saat kalp masajı yapan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, o anlarda neler yaşandığını anlattı.

"1 SAAT KALP MASAJI YAPTIK"

İhbar gelir gelmez yaralılara müdahale etmek için beklemeye geçtiklerini söyleyen Doktor Çakır, "Ayla Öğretmen geldiğinde kalbi durmuş vaziyetteydi. Gerekli sıvı ve kan desteğini sağlamaya çalıştık. 1 saat müdahalesini yaptık ancak geri dönüş alamadık, maalesef hastayı kaybettik." dedi.

"MAALESEF YANIT ALAMADIK"

Ayla Öğretmen'i hayata döndürmek için çok çaba harcadıklarını belirten Doktor Çakır, "Akciğerin bir bölümünde havalanma yoktu. O bölgeyi açmaya yönelik tüp takıldı. Genel olarak kalp masajı yapıldı. Kan ve sıvı desteğini sağladık ancak maalesef yanıt alamadık." dedi.

"EV YAPACAKTIK CENAZESİ GELDİ"

Öte yandan, Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara da dün yaptığı açıklamada, eşiyle gurur duyduğunu belirterek "Gurur duyuyorum. Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Allah yar ve yardımcısı olsun. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi. Allah'ım şehitlik mertebesine ulaştırsın." ifadelerini kullanmıştı.