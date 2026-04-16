Kahramanmaraş'ta saldırıda ölen öğretmenin cenazesi yakınları tarafından alındı

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda, yüreğimizi yakan bir olay meydana geldi.

Eğitim gördüğü okula giden İsa Aras Mersinli, sırt çantasında getirdiği tabancaları çıkarıp koridorda karşısına çıkan kişilere, ardından da 2 sınıfa girip rastgele ateş açtı.

Öğretmenler, öğrencilerini güvenli şekilde okuldan tahliye etmeye çalıştı.

OKULA 5 TABANCAYLA GELDİ

Polis kontrolünde okul tamamen tahliye edilirken, olay yerine 5 tabancayla gelip 7 şarjör değiştiren İsa Araz Mersinli de yaşamına son verdi.

Silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı...

AYLA ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLDU

Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara’nın, öğrencilerini korumak için kendini siper ettiği öğrenildi.

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü bağ ve mesleğine olan düşkünlüğüyle bilinen Ayla Kara’nın öğrencilerin üzerine kapanarak kurşunlara karşı siper olduğu bilgisi, yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Cenaze teslim alındığı sırada öğretmenin bazı yakınları fenalık geçirirken Kara’nın naaşı, gözyaşları arasında cenaze aracına konuldu.