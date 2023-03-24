Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 'sanayi alanı' ilan edildi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen 11 ilde yeniden yapılaşma çalışmaları devam ediyor.

AA

Merkez üssü 7.7 ve 7.6 olan depremlerin ardından 50 binden fazla insan hayatını kaybederken 800 binden fazla yapı hasar aldı.

Bölgede bir yandan enkazlar kaldırılmaya diğer yandan da depremzedelerin ihtiyaçları giderimleye çalışılıyor.

Deprem bölgesinde konut yapımı için ilk temeller dün atıldı.

Ayrıca bölgedeki ekonomiyi canlandırmak için de çalışmalar hızlandı.

"Sanayi alanı" ilanı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir bölge "sanayi alanı" ilan edildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sınırları çizilen bölge "Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı" olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

"Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı"

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sınırları belirlenen bölge "Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı" olarak tahsis edildi.