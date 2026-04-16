Bülent Arınç, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılara ilişkin açıklama yaptı

Önce Şanlıurfa ardından da Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ciğerini yakan olaya dair X hesabından paylaşım yapan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arınç, açıklamalarında şöyle dedi;

"HADİSELER BİZİ YASA BOĞDU"

"Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ve bizleri yasa boğan hadiselerde hayatını kaybeden öğrencilerimize ve saldırı esnasında öğrencilerini korumak için kendini siper eden Manisa Turgutlulu öğretmenimiz Ayla Kara’ya Cenabıallah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acılı ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

"ÜLKEMİZ İÇİN BEKA MESELESİDİR"

Gençlerimizin bugünü, geleceği, eğitimleri ve son günlerde yaşanan müessif hadiselere neden olabilecek konu başlıkları ülkemiz için artık bir bekâ meselesidir.

"BU KONULARDA SOMUT ADIM ATILMALI"

Gençlerimiz ile alâkalı konuları birkaç bakanlığın uhdesine vererek bu işin içinden çıkamayız.

Avustralya’da ve birçok Avrupa ülkesinde TİKTOK başta olmak üzere bazı yasaklamalar birkaç yıl önceden getirilmişken ülkemizde halen bu konuda somut bir adım atılmamış olması da ciddi bir eksikliktir.

"UZUN VADEDE PLANA İHTİYACIMIZ VAR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile gençlerimizi ve onların geleceklerini ilgilendiren tüm konular üzerine bütüncül bir bakış açısıyla çalışıp durumu ortaya koyabilecek ve çözüm adına acil bir şekilde orta ve uzun vadede yol haritası çıkarabilecek bir plana ihtiyacımız vardır.

"ÇALIŞMALAR İVEDİLİKLE YÜRÜTÜLMELİ"

Özellikle uyuşturucu ve silah kullanımının özendirilmesi, sosyal medyanın, bazı internet siteleri ve oyunların, dizi ve filmlerin gençlerimiz üzerindeki etkileri gibi konularda ivedilikle çalışmalar yürütülmelidir."