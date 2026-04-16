Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyonu devam ediyor.

Kütüphane ve Terapy adlı mekanların işletmecileri ile sosyal medya fenomeni ve oyuncuların olduğu şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

8 KİŞİ AYNI İFADEYİ VERDİ

8 kişinin "Kütüphane isimli mekanda uyuşturucu kullanılıyordu" beyanları dikkat çekti.

Aleyna Bozok ile tutuklu şüpheli Yiğit Macit arasındaki para transferleri ve mesaj içerikleri fuhuş iddialarını güçlendirdi. Macit ile Bozok arasında 200 bin liralık fuhuş parası için "Kanka 100-100 bölüşürüz" dediği belirlenirken, Terapy işletmecisi Deniz Metin Yüksel'den esrar itirafı geldi.

Tutuklanan Kütüphane isimli mekanın sahibi Ali Yaşar Koz, Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel, fenomen hakem Elif Karaaslan ve serbest bırakılan oyuncu Aleyna Bozok'un savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

"SENİ KORUR KOLLAR"

Savcılığın bu tespiti üzerine oyuncu, hastalığından dolayı Macit'in kendisine yardımcı olduğunu ileri sürdü. Yine Yiğit Macit'in "Atilla abi 4 ay burada Bodrum'un kralı, hem bekar hem her yerde sözü geçer. Seni korur kollar." diyerek Bozok'a erkek ayarladığı görüldü. Dikkat çeken mesajlardan biri de oyuncunun kariyerinden endişe ederek "Çok korkuyorum. Kimseyle para için şey yapmayacağım. Seni mahcup etmek istemiyorum." dediği oldu.

AYLIK GELİR 28 BİN TL

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ifadesine ulaşılan Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel, aylık gelirinin 28 bin TL olduğunu söyledi. Yüksel, esrar itirafında da bulundu. Esrar maddesini kullandığını söyleyen Yüksel, maddeyi Telegram gruplarından temin ettiğini söyledi.