Kahramanmaraş'taki okul saldırganının son mesajları ortaya çıktı

Şanlıurfa'da bir gün önce lisede gerçekleşen silahlı saldırının ardından dün de Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dehşet dolu anlar yaşandı.

8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, okula getirdiği 5 silahla 9 kişiyi öldürdü, 16 kişiyi de yaraladı.

Yaşanan acı olayın ardından Mersinli'nin polis babası tutuklandı, öğretmen annesi ise gözaltına alındı.

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bugün cenazeler ailelere teslim edilmeye başlanırken, tutuklanan babanın ifadesi de ortaya çıktı.

Saldırgan çocuğun da hayatını kaybettiği öğrenilirken baba Uğur Mersinli, ifadesinde oğlunun psikolojik sıkıntılar yaşadığını söyledi.

SALDIRIYI GÜNLER ÖNCESİNDEN PLANLAMIŞ

Süreç bu şekilde devam ederken, okulda katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin saldırı gecesi bir sosyal medya platformunda attığı mesajlar ortaya çıktı.

Olayı çok önceden planladığı belli olan Mersinli'nin mesajlarda okula saldırı düzenleyeceğini anlattığı görülüyor.

O MESAJLAR

İngilizce olarak yazılan mesajlarda katil zanlısı şu ifadeleri kullandı:

- "Lanet olsun belki bugün öğleden sonra 3 gibi yaparım.

- 5. ve 6. sınıftakiler hazır olsalar iyi olur.

- Ben bugün artık saldırı için tamamım.

- Kendi öz babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı.

- Bugün evde yalnızım.

- Manifestom için acele edeceğim.

- Biraz uykumu alacağım.

- Ve bütün bu lanet olası dünyaya ne kadar tamam olduğumu göstereceğim."