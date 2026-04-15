MSB paylaştı: Somali'de bulunan Çağrı Bey'e refakat ve karakol desteği

Türkiye, son dönemde yurt içindeki arama ve üretim operasyonlarının yanı sıra yurt dışı operasyonlarına da hız verdi.

Bu kapsamda Afrika Kıtası, önemli bir hedef noktası halinde geldi.

Arama sondajı yapılan Somali, Türkiye için kıtadaki en önemli nokta olarak öne çıkıyor.

Sondaj kararının ardından enerji filosunun yeni derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, 15 Şubat'ta Somali'ye doğru seyrine başlarken 53 günlük seyir süresi sonunda başkent Mogadişu'ya ulaştı.

ÇAĞRI BEY'E REFAKAT VE KARAKOL DESTEĞİ

Bölgede çalışmalara başlanırken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Somali Türk Deniz Görev Grubu unsurlar, Çağrı Bey sondaj gemisine refakat ve karakol desteği sağlıyor.

BİRDEN FAZLA GEMİ BÖLGEDE

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Somali Türk Deniz Görev Grubu unsurlarımız TCG Gaziantep ve TCG Yzb.Güngör Durmuş, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Altan, Korkut ve Sancar destek gemilerine refakat ve karakol desteği sağlamaya devam ediyor.

CURAD-1 KUYUSU

Çağrı Bey, ismini Somali'de ailede doğan ilk bebek anlamına gelen 'Curad'dan alan ve Mogadişu'dan 372 kilometre açıkta bulunan CURAD-1 kuyusunda çalışacak.

Gemi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak.

CURAD-1 kuyusunun söz konusu 7 bin 500 metre derinlikle dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor.

SONDAJ ÇALIŞMALARININ 288 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Çağrı Bey, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor.

'7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe ve 42 metre genişliğe sahip.

Helikopter pisti de bulunan gemi, 200 personele yaşam alanı sunarken sondaj çalışmalarının toplam 288 gün sürmesi planlanıyor.